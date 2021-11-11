La France n'a pas dit son dernier mot, par Éric Zemmour. Editeur Rubempré, septembre 2021.

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David Berlinski

Éric Zemmour est un journaliste politique français, collaborateur de longue date du Figaro ; et s'il est connu aux États-Unis, il y est surtout connu pour être très connu en France. En France, il est connu pour ressembler un peu à Donald Trump, preuve éclatante qu'aucun pays ne comprend l’autre. La ressemblance, si elle existe, est sentimentale. Zemmour est aussi maigre que Trump est gras, d'aspect vulpin, à tel point que s'il était vu au sortir d'un poulailler, personne n’en serait surpris.

C'est la présence de Zemmour sur la nouvelle chaîne de télévision française, CNews, qui l'a promu au-dessus du gribouillage. Dressé contre nombre de rabâcheurs coassant , il parlait en même temps qu’eux quand c’était nécessaire, et, quand cela ne l'était pas, discourait sans fin ; dans ses moments de pause, il souriait, grimaçait, gloussait, haussait les épaules, ricanait, riait e…